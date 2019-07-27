تسريحات شعر سلاف فواخرجي بين الطويل والقصير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 05:13 مساءً - تحتفل النجمة السورية سلاف فواخرجي هذا الشهر بذكرى ميلادها يوم 27 تموز/يوليو، وهي الأكثر جمالًا وتألقًا بين النجمات السوريات.



وتتميز سلاف بتسريحات شعرها الأسود، التي تتنوع بين الطويل والقصير، لذا نستعرض أجمل هذه التسريحات لمناسبة ذكرى ميلادها:

سلاف فواخرجي بالشعر الأشقر



اختلفت تسريحات شعر سلاف بين الطويل الريترو والقصير المتموج، مع مكياج منوع بحسب كل اطلالة، فقد رأيناها في إحدى المرات بتسريحة شعر قصيرة أثارت الجدل بالرغم من كونها الموضة السائدة، وقد تناقل رواد التواصل الاجتماعي صورها، ولاقت الاطلالة إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل، حيث وصفوا جمالها بالطبيعي، بغضّ النظر عن أنها جاءت تماشيًا مع الموضة أم لا .



وفي إحدى المناسبات تألقت سلاف باطلالة من الستينيات، ارتدت فيها فستانًا أزرق أنيقًا، كما اختارت تسريحة شعر كلاسكية من الحقبة نفسها، في الوقت الذي اختارت فيه فستانًا طويلًا من الأبيض والأسود.



أما الشعر الطويل فقد اعتمدته من خلال وصلات الشعر في مسلسلها الرمضاني "هوا أصفر"، الذي لعبت بطولته مع النجم يوسف الخال في رمضان الماضي، ولاقت اطلالتها بالشعر الأسود الطويل إعجابًا كبيرًا من الجمهور.



ومنذ فترة اختارت سلاف شعرها الأشقر مع قصة الشعر القصيرة، إلا أنها عادت واعتمدت اللون الأسود مع الطويل، لأنها لاقت بعض الانتقادات من الجمهور الذي استغرب شكلها بالشعر الأشقر، بعد أن اعتاد عليها باللون الأسود.

وفي نهاية المقال نعرض بعضًا من أسرار جمال سلاف:

سلاف فواخرجي بالشعر الطويل



تقول سلاف إنها لا تملك أسرارًا جمالية خاصة بها، بل كل ما في الأمر أنها تحاول أن تنام جيدًا بمعدل سبع إلى ثماني ساعات في اليوم. وتعترف بأنها تعتني ببشرتها يوميًّا، من خلال كريمات خاصة ببشرتها، مثلها مثل سائر النساء.



وتحاول سلاف أن تحافظ على وزنها كما هو، فلا تفرط في تناول الأطعمة أيًّا كان نوعها، بل تحاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الأطعمة التي ينتج عنها السلوليت والوزن الزائد، وهي تشرب كميات وفيرة من الماء معتدلة الحرارة، كما تشرب يوميًّا 3 فناجين من الشاي الأخضر، إذ يساعد على حماية القلب، كما يقوي مناعة الجسم.



لا تخشى سلاف التقدم في السن، بل تترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، ولكنها تحاول قدر المستطاع أن تظهر بصورة جميلة، علمًا أنها تمارس الرياضة بين الحين والآخر، إذ تهوى رياضة المشي السريع التي تساهم في حرق سعرات حرارية بكميات كبيرة. كما تمارس السباحة في فصل الصيف.