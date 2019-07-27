يعالج احتباس البول لكن يرفع مستوى السكر.. فوائد وأضرار التين الشوكي

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يعد التين الشوكي من الثمار الصيفية التي يحبها الجميع، ولكنه كأي ثمرة خلقها الله لها فوائد وأضرار، وذلك حسب ما قالته الدكتوره هناء أبو الوفاء استشاري التغذيه العلاجية.
وقالت "هناء" لـ"هن"، إن للتين الشوكي فوائد عديدة، من أهمها امتلائه بالألياف التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات أكسدة.
فوائد التين الشوكي
يساعد في علاج احتباس البول.
يساعد في علاج فيروس الهربس.
يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.
يساعد في علاج سرطان البروستاتا.
يسهل من علاج الجلطات الدموية.
يعمل على ترطيب البشرة وتجديد الخلايا الميتة.
يعمل على علاج الأنيميا، لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد.
أضرار تناوله
تناول التين الشوكي يؤدي إلى عدم ثبات نسبة مستوى السكر في الدم، لذا يمنع منه المقبلين على العمليات الجراحية.
يزيد من إدرار البول.
تناول كمية كبيرة منه تزيد من الشعور بالغثيان، وتؤدي إلى القيء أحيانا.
الكمية الكبيرة منه تؤدي إلى انتفاخ المعدة.
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