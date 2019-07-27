جريمة هزت تايوان.. سيدة تنتقم من زوجها وتقضي على رجولته بمقص

لم تستطع تحمل الخيانة، فكرت كثيرا ماذا تفعل لتنتقم لكرامتها، ولم تجد إلا طريقة واحدة، هزت أرجاء تايوان التي لم يصبح لها حديث سوى السيدة التي أفقدت زوجها رجولته.

أقدمت التايوانية "لي" البالغة من العمر 58 عامًا، على قطع العضو التناسلي لزوجها "تشن"، صاحب الـ56 عاما، عقابا له على خيانته، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

قبل شهر، انفصلت "لي" عن زوجها الذي ترك عمله وأصبح عاطلًا، لتزداد الخلافات والشجار بينهما، لكنهما ظلا يعيشان معًا في نفس البيت وتقوم بالإنفاق عليه، لتكتشف فيما بعد خيانته وتورطه في علاقة مع سيدة أخرى، وقامت بقطع أعضائه التناسلية بواسطة مقص حاد، وألقتها أمامه في المرحاض انتقامًا لأنوثتها.

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انتقمت الزوجة من زوجها أشد انتقام، لدرجة أنها لم تترك في عضوه سوى سنتيمترًا واحدًا فقط، ما دفع الزوج للاختباء داخل المرحاض خوفًا من اعتداء آخر من زوجته، التي حاولت الانتحار بالفعل بتناول 40 حبة منومة.

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هزت الجريمة أرجاء تايوان، وتلقت الشرطة اتصالًا هاتفيًا من الزوج الذي استنجد بهم لمحاولة إنقاذه من يد زوجته، التي فقدت وعيها جراء تناولها الحبوب المنومة، ليجري نقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما.

وقال رئيس قسم المسالك البولية في المستشفى، إنهم لن يتمكنوا من إعادة تثبيت الأعضاء التناسلية للرجل، حتى إن عثرت الشرطة عليها لأنها ستكون ممتلئة بالميكروبات، كما أن فرصته لاستعادة وظيفته الجنسية ستكون منخفضة للغاية.

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