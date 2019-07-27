زوجة علي ربيع تتحدث عنه بعد الانفصال: "اللي جوه غير اللي بره"

لأول مرة تخرج ندى محمود، زوجة علي ربيع عن صمتها وتتحدث مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها علي ربيع، نجم مسرح مصر.

وحرصت "ندى"، على التحدث مع جمهورها والإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وايه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".

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يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، في أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور إنستجرام"عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

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