لأول مرة تخرج ندى محمود، زوجة علي ربيع عن صمتها وتتحدث مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها علي ربيع، نجم مسرح مصر.
وحرصت "ندى"، على التحدث مع جمهورها والإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وايه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".
يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، في أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور إنستجرام"عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة علي ربيع تتحدث عنه بعد الانفصال: "اللي جوه غير اللي بره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.