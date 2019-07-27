فيديو.. ريهام سعيد تبكي في أول ظهور لها بعد مرضها: مناخيري معووجة ووداني فاضية

في أول ظهور للإعلامية ريهام سعيد عقب الإعلان عن مرضها والشائعات الطائلة التي عقبها، فور إعلانها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال صورة تطلب من محبيها الدعاء لها، ظهرت اليوم من خلال مقطع فيديو مصور ترد فيه على جميع الاتهامات التي وجهت لها بإدعائها المرض.

وقالت ريهام خلال المقطع الفيديو المصور، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، موجهة رسالة لعدد من الأشخاص الذين قاموا بانتقادها وترويج الشائعات:"صباح الخير طبعًا يعني فكرة أني هشكر ناس كتير أوي على الدعوات ووقفتها جمبي دي ميعادها يوم الأحد إن شاء الله، بس الحقيقة مش قادرة أمسك نفسي عن الاستفزاز الرهيب اللي أنا فيه دلوقتي يمكن من ناس قليلة، معرفش عددهم قد إيه لمجرد يطلعوا يقولوا أني بمثل أني مريضة".

الإعلامية ترد على منتقديها: "قلة رحمة يا مرضى"

وتابعت بلهجة حادة في رسالة لبعض ممن اتهموها بإجراء عملية تجميل: "يا مريض هو أنا بتكلم كمواطنة دي قلة رحمة وسفالة، هو أنا لو بشتغل في شركة صغيرة علشان أعمل عملية تجميل، هيسيبوني أتاجر بمرضي كدة ويدوني إجازة شهر."

وتابعت ساخرةً: "بيقولولك عملت عملية تجميل وتاجرت بيها، علشان تكسب تعاطف الناس".

وتساءلت الإعلامية خلال الفيديو: "هل قمت بجمع تبرعات من أجل مرضي، هل ميزان حساناتي كتر عند ربنا من مجرد تعاطفك معايا، هل مرتبي زاد أو هتتفرج على برنامجي بعد كدة علشان مرضي، هو لازم اللي يعيا يموت، مينفعش أخف".

ريهام سعيد: بقالي 3 شهور عيانة ومطلعتش أعيط وأقول الحقوني

وأضافت: "ربنا ابتلاني بمرض شهر وعلمني فيها حاجات، ورفع مني وإداني حسنات علشان أنا ست كويسة، أنا ست كويسة غصب عن أي حد وربنا ابتلاني وكنت بموت، أنا مطلعتش أعيط وأقول الحقوني، أنا بقالي 3 شهور عيانة ومبتكلمش، ديمًا قوية وعمري ما اتكلمت، ولما دخلت السجن شوفتوني تاجرت بالموضوع ده، عملت أي صعبانيات ساعتها، ولا كنت جامدة، أنا ست قوية جدًا وواقفة على رجلي".

وبصوت يملؤه الثقة أكدت ريهام:"أنا ست قوية جدًا بإيماني بالله سبحانه وتعالى، وعملت خير كتير في حياتي يكفيني إني أبقى واثقة إن ربنا هيطلعني من المحنة دي".

وأضافت: "أيوة أنا شيلت وداني، مش شيلتها تجميل، وداني أهي كبيرة زي ما هي، وسخيفة زي ما هي، بس هي فضيت بقت جلد، معنديش عضم زيكوا".

وأكملت: "عشان أنا شيلت مناخيري خالص، مناخيري المعووجة دي عجباكوا، اتعملت تجميل، الناس اللي بتقول عملت تجميل، هو أنا محتاجة تجميل في مناخيري أو في أي حاجة".

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وأرفقت تعليقًا على الفيديو قائلةً: "المريض اللي بيتهمني أني بتاجر بمرضي والحقير اللي مش عاوزني أخف.. دي رسالتي ليكم".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت عن عودتها لتقديم برنامج "صبايا الخير" عبر شاشة فضائية الحياة يوم الأحد المقبل، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ويأتي إعلان "ريهام"، تأكيدا لما نشره "هن" بعنوان "خالد الصواف: ريهام سعيد ستعود للشاشة قريبا"، والذي تضمن تأكيد "الصواف" مدير أعمال الإعلامية ريهام سعيد، على عودتها لقناة الحياة، عقب إصابتها بوعكة صحية.

وقال مصدر مقرب من "ريهام"، إنه ربما تظهر ريهام سعيد على الشاشات الأحد المقبل أو الذي يليه، مستطردا: "ممكن الإعداد والتجهيزات يأجلوها شوية.. بس هي مش هتتأخر على جمهورها، وهتظهر خلال الأسابيع المقبلة".

وفي 13 يوليو الماضي، قال "الصواف" لـ"الوطن"، إن الإعلامية ما زالت تجري فحوصات طبية لمعرفة تأثر الميكروب بالعلاج الحالي، موضحا أنها ستعرف مدى تطور حالتها الصحية، عقب أسبوع واحد، وأن الطبيب يخبر الإعلامية بتطور حالتها الصحية كل 14 يوما، بعد الاطلاع على نتائج التحاليل.

وأضاف أن الطبيب منع زيارتها نهائيا خوفا من انتقال الميكروب المعدي إلى المحيطين بها، "حتى أختها مش عارفة تزورها"، مؤكدا أن الحالة النفسية لريهام في تطور مستمر، في ظل وجود دعم كبير من محبيها.

وأعرب عن انزعاجها من اتهامات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بادعاء المرض، أو إجرائها جراحة تجميلية لتغيير حجم أنفها، معلقا: "هو لسه في حد بيشكك فعلا.. ريهام سعيد مش محتاجة تعمل شو، كل الناس عارف هي مين"، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالشفاء.

يشار إلى أنه قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الطبيب سمح لها بالعودة إلى حياتها الطبيعية، بحسب تعبيرها.

ونشرت "ريهام" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة علقت عليها، "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وبيقولي ده حصل معجزة، المعجزة دي حصلت بدعائكم، بجد شكرًا".

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