تعرفي على أفضل وصفات ديتوكس للعناية بالشعر بطريقة طبيعية

العناية بالشعر بطريقة طبيعية هي إحدى العادات المهمة التي تجعله صحي ولا يعاني من أغلب المشاكل المعتادة. يعد الديتوكس أحد الطرق الشهيرة للعناية بفروة الرأس، فهو يساهم في تنظيفها بطريقة صحية ليستعيد شعرك قدرته على النمو بشل أفضل.

لأن غالبًا ما تقوم منتجات الشعر الكيميائية بسد المسام وبالتالي لا ينمو الشعر بطريقة صحيحة، كما أنه يخلصك من الشوائب المتراكمة على فروة الرأس للحصول على شعر نظيف ولامع دائمًا، لهذا جمعنا لكِ ٣ وصفات للعناية بالشعر بطريقة الديتوكس.

ديتوكس الملح وخل التفاح

تساعدك تلك الوصفة في التخلص من السموم التي تتراكم على فروة الرأس. خاصة وأن خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويسهم في علاج قشرة الشعر. كما تحتوي الخلطة على العديد من المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر بطريقة صحيحة.

مكونات الوصفة:

ربع كوب ملح الهيمالايا الوردي أو ملح خشن ملعقة خل التفاح ملعقة زيت جوز هند ملعقة عسل١٥ قطرة من زيت عطري من اختيارك (مثل زيت الجريب فروت)

طريقة التطبيق على الشعر:

١- امزجي المكونات مع بعضها البعض.

٢- طبقي الخليط على شعر مبلل ثم دلكيه بلطف.

٣- اتركي الخليط على الشعر لمدة تتراوح من ٥ لـ ١٠ دقائق، ثم يشطف بالماء الدافئ.

ديتوكس الليمون وزيت الزيتون

تعد من أسهل الوصفات التي يمكن تطبيقها للحصول على شعر صحي ومثالي في أسرع وقت. خاصة وأن الليمون هو مقشر طبيعي لفروة الرأس. أما زيت الزيتون سوف يساعدك في ترطيب الجلد خاصة أنه يحتوي على فيتامين "A" و"E" كما أنه يعالج مشكلة تساقط الشعر

.مكونات الوصفة:

٢ ملعقة كبيرة من ملح البحر

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التطبيق على الشعر:

١- امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض.

٢- قومي بدهن الخليط على شعر مبلل.

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٣- دلكي الشعر جيدًا ليساعد على توزيع الخليط على فروة الرأس بالكامل ثم يشطف بالماء الدافئ والشامبو.

ديتوكس السكر وزيت جوز الهند

يساعدك السكر في التخلص من الجلد الميت على فروة الرأس بسهولة، وأيضًا يساهم في تقوية بصيلات الشعر. أما زيت جوز الهند فيقوم بترطيب وتغذية الشعر بطريقة مثالية لأنه يحتوي على فيتامينات ومضادات للأكسدة. كما تعد تلك الوصفة مثالية لذوات البشرة الحساسة بشكل كبير.

مكونات الوصفة:

٣ ملاعق كبيرة بلسم

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زيت جوز هند

طريقة التطبيق على الشعر:

١- اخلطي جميع تلك المكونات مع بعضها البعض.

٢- تطبق الوصفة على شعر مبلل.

٣- دلكي فروة الشعر لتوزيع الخليط من الجذور وحتى الأطراف.

٤- غطي الشعر بغطاء بلاستيك لمدة ٣٠ دقيقة.

٥- اغسلي الشعر بالماء فقط أو الشامبو.

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