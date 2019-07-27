اعتمدي وصفات طبيعية للحصول على أطراف ناعمة وقوية

لطالما كانت أطراف الشعر التالفة هي واحدة من أشهر مشاكل الشعر التي نعاني منها. والتي سريعاً ما نلجأ لقصها للتخلص من هذا المظهر المزعج للشعر، وكأنه نوع من العلاج لها. إلا أن هذه المشكلة حلها لا يكمن في قص أطراف الشعر، لأنها سرعان ما تعود مرة أخرى، والأفضل هو اعتماد الوصفات الطبيعية للحصول على أطراف ناعمة وقوية...متي يجب عليك قصَ أطراف شعرك؟

قص أطراف الشعر يُفضل فقط في حالة تقصفه، لكي ينمو بطريقة أكثر صحية. لأن الشعر المتقصف يأخذ كل الغذاء الذي يحتاجه الشعر لينمو. وبالتالي يؤثر عليه بشكل كبير، ويتسبب في تساقطه. بينما الشعر التالف يمكن معالجته بالطرق الطبيعية مثل الماسكات.

ماسكات طبيعية لأطراف الشعر التالفة ماسك زيت الزيتون والأفوكادو

المكونات:

١ ملعقة كبيرة زيت زيتوننصف ثمرة أفوكاد ومهروسة

طريقة تحضير الماسك:

١- اخلطي الأفوكادو مع زيت الزيتون.

٢- بللي شعرك بالماء قبل وضع القناع.

٣- ضعي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة ساعة، ومن ثم اشطفي شعرك بالماء.

٤- كرري الخليط مرة أسبوعياً للحصول على أطراف شعر قوية وصحية.فوائد ماسك زيت الزيتون والأفوكادويحتوي الأفوكادو على الكولاجين الذي يغذي أطراف الشعر ويقويها. بينما زيت الزيتون فهو غني بالفيتامينات مثل D، A ،K، التي تحافظ على لمعان وصحة شعرك.

ماسك الصبار وزيت اللوز والحليب المكونات:

١ ملعقة كبيرة زيت صبار

١ ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو

١ ملعقة صغيرة من الحليب

طريقة تحضير الماسك:

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١- اخلطي المكونات مع بعضها البعض في وعاء.

٢- وزعي الماسك على أطراف شعرك المتقصفة، ولنتيجة أفضل استخدمي أكياس بلاستيكية لتغطية الأطراف.

٣- اتركي الماسك لمدة ٤٥ دقيقة على شعرك، ثم اشطفيه بالماء.فوئد ماسك الصبار وزيت اللوز للشعر ننصحك بتجربة هذا الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعياً، لأقصى استفادة من المواد الطبيعية. إذ يحتوي الصبار على الكالسيوم وفيتامين E الذي يغذي أطراف الشعر ويقويها. بينما الحليب يمد شعر بالبروتين لمعالجة التلف، وزيت اللوز الحلو يمنح شعرك اللمعان والنعومة.

ماسك بياض البيض وزيت الخروع وزيت الزيتون المكونات:

بياض بيضة واحدة

٢/١ ملعقة صغيرة زيت خروع

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون طريقة تحضير الماسك:

١- اخلطي بياض البيضة مع زيت الخروع وزيت الزيتون.

٢- وزعي القناع على أطراف شعرك المتقصفة، واتركيه لمدة نصف ساعة.

٣- اشطفي شعرك بعدها بالماء.فوائد ماسك زيت الخروع وزيت الزيتون.

زيت الخروع معروف بفوائده العديدة للحفاظ على جمال شعرك، فهو يحتوي على فيتامين A ، و B الذي يحتاجهما الشعر لصحته؟ وزيت الزيتون يمنحه اللمعان والغذاء، بجانب بياض البيض الذي يمد شعرك بالبروتينات.

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