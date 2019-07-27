تعرفي على عدة طرق متنوعة لتنسيق الفساتين متعددة الطبقات موضة صيف 2019

لا عجب أن تجدي الكثير من الفساتين الرائجة هذا العام بخزانة والدتك بالفعل، من بينها الفستان متعدد الطبقات. هذه القطعة الأنيقة التي وقعت بغرامها من ملابس والدتي، أصبحت صيحة عصرية اختارها مصممو الأزياء ومدوني الموضة ليتألقن بها هذا الموسم.و قد ظهرت موضة الفساتين متعددة الطبقات بشكل كبير هذا الموسم. والتي تعود بالأساس للطبقات الأرستقراطية بفترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وكانت ترتديها السيدات مع التصاميم المنفوشة الأنيقة.

ولكنها عادت بقوة خلال أسبوع الموضة لربيع وصيف 2019، لتمنح الفتيات إطلالة مليئة بالأنوثة بعد سيطرة موضة الجينز لسنوات طويلة. فشاهدناها بقوة خلال عروض مارك جيكوب Marc Jacobs، و مارسل أوسترتاج Marcel Ostertag، و رودارت Rodarte.

كيف تنسقين الفساتين متعددة الطبقات على طريقة مدونات الموضة؟

الفساتين ذات التصميم متعدد الطبقات تعتمد في قصَتها على الكشكشة المنسدلة بشكل طبقي. فبعض من هذه التصميمات يكون مرتب بشكل متوازي، والبعض الآخر يكون بطريقة مائلة حسب قصة الفستان. وقد اعتمدتها أكثر من مدونة موضة بطريقة مختلفة من مختلف التصاميم المحلية والعالمية، وإليك التفاصيل...

١- موضة الفستان متعدد الطبقات مع رسومات الورود

اعتمدت مدونة الموضة لانا الساحلي هذه الصيحة بفستان مع رسومات الورود باللون الأبيض من دار أزياء Zimmer Man، بطريقة كلاسيكية. فنسقتها مع الكعب العالي باللون الأبيض، وحقيبة صغيرة الحجم، لتناسب اللوك الكلاسيكي. والمميز بهذا الستايل أنه بكل بساطة سوف تعتمديه بأوقات النهار للمناسبات الرسمية، ونفس الفستان يمكن أن ترتديه بطريقة سيمي كاجوال مع السنيكرز الأبيض والحقيبة البلاستيكية الشفافة، لإطلالة جريئة بالنهار.

٢- صيحة الفستان متعدد الطبقات مع الشراشيب

اختارت مدونة الموضة هادية غالب فستان متعدد الطبقات سواريه، جاءت شكل الطبقات فيه من خامة الشراشيب اللامعة، لإطلالة تجمع أكثر من صيحة بتصميم واحد من توقيع حمدا فهيم Hamada فهيم. نسقت معه حذاء كعب عالي بسيط أوف وايت حتى لا تبدو متكلفة للغاية مع اللمسات اللامعة بالفستان.

٣- صيحة الفستان متعدد الطبقات مع تصميم الـ ورب

وبإطلالة أخرى اعتمدت هادية على الصيحة ذاتها، ولكن هذه المرة اختارته مع فستان بتصميم الـWrap مع البولكا دوت. ونسقت معه صندل مفتوح مع الكعب السميك لإطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيك.

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٤- فستان متعددة الطبقات من التُل المنفوش

من أبرز التصاميم التي وجدناها بالفساتين متعددة الطبقات هو اختيار الطبقات من خامة التول المنفوش، التي تبرز قصَة الفستان بشكل واضح. كما شاهدناها بإطلالة المدونة العنود بدر، بفستان باللون السيمون، مع القصَات الطبقية بالكامل على الفستان، مناسب لحفلاتك وسهراتك المسائية بشكل كبير.

كيف تختارين الفساتين متعددة الطبقات حسب شكل جسمك؟عادًة ما تناسب الفساتين متعددة الطبقا غالبية الصبايا، إلا أننا ننصح الفتيات الممتلئات باعتماد الكشكشة البسيطة دون الكثير من الطبقات كهذا الفستان من فرح الهادي، لأن الكشكشة بشكل عام تضيف بعض الوزن لجسمك.

ولكن الطبقات تمنحك طولا وبالتالي مظهر أكثر رشاقة، خاصة لصاحبات جسم الكمثري.أما الفتيات الطويلات فاعتماد هذه الصيحة يزيدهن طولا، لهذا ننصحك باختيار كعب متوسط الطول، مع هذه الصيحة من الفساتين.



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