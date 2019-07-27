"خليك على الموضة"...9 نصائح لاختيار البدلة المناسبة لحفل التخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

يعاني بعض الرجال من صعوبة اختيار البدلة المناسبة، ويشعرون بالحيرة عند شراء الموديل واللون المناسب، خاصة في حفلة التخرج الذي يعتبر من أهم الأيام في حياة الرجل.

تستعرض لك مصممة الأزياء، شيماء الحسيني، نصائح هامة عليك اعتمادها أثناء اختيار البدل المناسبة لحفلة التخرج.

1-تجنب الاعتماد على الألوان الصارخة في مثل هذه المناسبات، كاللون الأحمر، والأصفر الخردلي.

2-يفضل الابتعاد عن الملابس التي تحتوي على رسومات أو نقوش.

3-يفضل ارتداء الأقمشة الطبيعية كالقطن والحرير، والابتعاد عن الخامات الثقيلة التي تسبب ارهاق وتعب للجسم.

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4-يمكن تنسيق البدلة مع قميص من القطن باللون الأبيض، ويفضل الاعتماد على هذا اللون لكونه يظهر جمال وروعة البدلة، كما أنه يُشعر الإنسان بالراحة طوال الوقت.

5-الاعتماد على البدلة ذات الأكمام الضيقة عادة ما تمنح مظهرا جذابًا.

6-يعتبر اختيار المقاس المناسب للبدلة من أهم أسرار الإطلالة الجذابة، فبعض الرجال عند شراء البدل يفضلون التصاميم الفضفاضة للشعور بالراحة وسهولة الحركة، ولكن ذلك يجعلهم أكبر سنًا وأكثر وزنًا.

7-يفضل اختيار البدل الكلاسيكية "موديل الزرار الواحد"، التي تعتبر الأنسب للمناسبات الخاصة.

8-عليك تنسيق رابطة عنق مناسبة مع لون وقماش البدلة، لأنها تضيف جاذبية خاصة للإطلالة.

9-احرص على اعتماد البدل ذات الأكتاف المرفوعة المناسبة لشكل الكتف، ويفضل أن يكون طول الأكمام عند رسغ اليد مع ظهور جزء بسيط من القميص السفلي.