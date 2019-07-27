صور.. لو "كيرفي".. 10 مايوهات لصيف ممتع

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غالبا ما تقع صاحبات الجسم الكيرفي الممتلئ، في حيرة عندما يأتي موعد الصيف والسفر، واختيار المايوه المناسب للجسم، وغالبا لا تعاني المحجبات من المشكلة ذاتها، حيث يليق البوركيني بأشكال الجسم المختلفة، بينما غير المحجبات تصبح لديهن الاختيارات محدودة.
ووضعت مجلة "Elle" عددا من الستايلات التي يمكنك من خلالها اختيار المايو المناسب كالتالي:
عند ارتداء البكيني وجسمك ممتلئ يجب اختيار مايوه له وسط كامل، "high waist"، واختيار القطعة العليا بحيث تغطي منطقة الصدر بشكل كبير كي لا يسبب الضيق.
وهناك بعض الحيل التي يمكنك استخدامها لارتداء المايوه بشكل أكثر راحة، وهي ارتداء قطعة إضافية على المايو، بحيث تغطي منطقة الأرداف، سواء شورت أو تنورة قصيرة.
كما يمكنك كذلك اختيار مايو له تنورة قصيرة، كي لا تسبب لك الألوان المتداخلة، حيرة اختيار قطعة زائدة مناسبة للمايوه.
وأخيرا يمكنك اختيار كاش مايوه مريح، ترتديه طوال مكوثك على الشاطئ.
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