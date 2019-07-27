المكسرات أقوى من الكوارع في فوائدها للرجال

الكوارع، الجرجير، الفواكه والأسماك البحرية وما فيها من فسفور، جميعها مأكولات معروفة بفوائدها الصحية الكبيرة لفحولة الرجال، ولكن دراسة إسبانية جديدة وجدت أن للمكسرات فوائد صحية عديدة، وتلعب دور قوي بالنسبة للرجال.

قالت الدراسة إنه لـ المكسرات فوائد كثيرة حيث تساعد على خفض الكولسترول الضار في الجسم من خلال معادلته بالكولسترول المفيد، إلى جانب العديد من تلك الفوائد، زعم باحثون إسبان أن المكسرات لها فوائد هامة للرجال حيث تؤدي إلى تحسين حياتهم الجنسية لتكون أفضل.

واعتقد الباحثون أن تناول نحو 60 جرام من الجوز واللوز والبندق يوميًا تساعد في نقل الإشارات إلى العضو الجنسي الذكري وهو ما يعزز الحساسية والأداء لديهم، بحسب "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرت جامعة Rovira i Virgili بالتعاون مع معهد Pere Virgili للبحوث الصحية في إسبانيا، تجربة مدتها 14 أسبوعًا، وتتميز المكسرات بكونها غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تفيد نظام القلب والأوعية الدموية وهو ماينعكس ايجابًا على حياة الرجال الجنسية.

وقام الباحثون بأخذ عينة وقياسات لمحيط الخصر وضغط الدم ونوعية السائل المنوي لدى الرجال، وطُلب من نحو 83 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، لا يعانون من أى مشكلات صحية تناول نظامًا غذائيًا على الطريقة الغربية، ولكن لُحظ أن إحدى المجموعتين تلقت طلبًا بتناول 60 جرامًا من المكسرات بشكل يومي ارتفعت لديهم الرغبة الجنسية بشكل أكبر.

وأوضح الباحثون أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتأكيد النتائج، وكذلك لتحديد تأثير المكسرات على الأداء الجنسي لدى الرجال بالإضافة لقدرتها الفعالة في علاج ضعف الإنتصاب، وعلى سبيل ذلك"البوليفينول، والفيتامينات الموجودة في المكسرات ، والتي كانت مفيدة أيضا للقلب والأوعية الدموية.

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وأثبتت تجارب قام بها خبراء في جامعة "كاليفورنيا" بلوس أنجلوس أن تناول المكسرات يمكن أن يكون أداة مساعدة مفيدة لجودة الحيوانات المنوية، بالإضافة لكشفها عن تحسن شكل الحيوانات المنوية وحركتها وحيويتها لدى الرجال، الذين أضافوا الجوز إلى نظامهم الغذائي على مدار 12 أسبوعا.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي تحسن حالة الرجال الجنسية.

الجرجير

دراسة حديثة نشرها موقع Healthly، مؤخرا أفادت بأن الجرجير يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مضادة للأكسدة التي تعمل على امتصاص الملوثات البيئية التي تؤثر على الرغبة الجنسية بالسلب، كما أنه يزيد من إفراز هرمونات "التستسيرون"، ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الرغبة الجنسية.

المأكولات البحرية

قالت دراسة من جامعة هارفارد الأمريكية، إن تناول وجبتين من الأسماك أو المأكولات البحرية أسبوعيًا، يزيد من القدرة الجنسية، وأثبتت الدراسة أن تناول المأكولات البحرية، على اختلافها بشكل منتظم تزيد من احتمالية الحمل، وذلك لأنها مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تحسن جودة الحيوانات المنوية عند الرجل.

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