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جنا عمرو دياب تشارك متابعيها بصور جديدة مع شقيقتها كنزي

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شاركت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها كنزي.

وظهرت جنا مرتدية فستان "أوف شولدر"، بينما ارتدت كنزي فستان موف، وبدا على الشقيقتان قضائهما وقت ممتع.

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وحصدت مجموعة الصور الكثير من تعليقات متابعي جنا مثل: "أخر شياكة" "أحلى جنا" "دايما مبسوطين يا حبايبي".

ويذكر أن جنا تمت عامها الـ18، خلال الأيام الماضية وهنأها والدها بصور تجمع بينهما، كما هنأتها أيضًا والدتها زينة عاشور عبر حسابها على إنستجرام.

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