صور.. طفل بريطاني يقاضي مدرسة رفضته: إلا شعري

عندما تنظر إليه للوهلة الأولى تعتقد أنه فتاة وليس صبيا، لما يمتلكه من شعر ذهبي طويل فاق جمال الفتيات، حاولت أسرته مرارًا وتكرارًا قص شعره بما يتناسب معه ولكنت جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

لم يكن يدري "ألفي هاورد هيوز" صاحب الـ11 عاما، أن شعره سيشكل عقبة له، تحول بينه وبين الالتحاق بمدرسة "شيري تري"، الابتدائية في "كولشيستر الملكية"، لكونه يريد أن يصبح فيزيائيًا في المستقبل، وفور اجتيازه جميع الاختبارات المخصصة للقبول، رفضته إدارة المدرسة لكون شعر طويل وغير ملائم للشكل العام، وهو ما يتعارض مع قواعد اللغة في "إسيكس"، ما جعله يقدم على مقاضاة المدرسة من أجل الحفاظ على مظهره المميز، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اقرأ أيضًا: فيروس ينهي حياة طفل أمريكي.. ووالديه: قلبه توقف 4 مرات

Advertisements

رفض ألفي قص شعره بشكل قاطع بعدما أخبرت المدرسة والديه بأن مظهره العام يتعارض مع سياسة قواعد السلوك الخاصة بها، حيث تنص سياسة المدرسة على ألا يطول شعر الطلاب من ياقة القميص من أجل الحفاظ على الشكل العام لهم، إلا أن الصبي يرى أن شعره جزء منه، ولا يمكن أن يتخلى عنه.

وقالت والدة الصبي، إن سياسة المدرسة سخيفة، وتصنع نسخا متعددة من الطلاب، مشيرة إلى أنها ووالده يفكران في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة المدرسة.

​