نصائح للتخلص من انتفاخ القدمين

يصاب البعض بـتورم القدمين الناتج عن العديد من الأسباب، منها الحمل أو الأدوية، تجلط الدم، الالتهاب وغيرها، ومن أعراضه الشعور بالجفاف والتعرق وخاصة في فصل الصيف، وللتغلب على ذلك قدم موقع "ميترو" الإلكتروني، مجموعة من النصائح للتغلب على انتفاخ القدمين.
الأحذية
يجب الحرص عند اختيار الأحذية، وأن تكون واسعة حتى لا تتسبب في مشاكل بالقدمين.
السوائل
ينصح بشرب مزيد من السوائل لترطيب الجسم.
ممارسة الرياضة
يساعد ممارسة تمارين بسيطة في القدمين مثل تحريكها بطريقة دائرية عشر مرات، في تحريك السوائل المتراكمة في القدمين والتخلص منها.
الاستلقاء
الاستلقاء ورفع القدمين يساعد في التخلص من السوائل، إضافة إلى تدليكهما أو نقعهما في ماء ساخن.
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