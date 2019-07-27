انتشرت في الآونة الأخيرة وسيلة مواصلات جديدة وهي الـ"سكوتر"، تقدمها شركات النقل الخاصة المختلفة، وتعد إحدى أسرع وسائل التوصيل وأسهلها وأكثرها توفيرا، بين نظيراتها.
ويلجأ الشباب عادة لركوب الـ "سكوتر" أو الـ"موتوسيكل" ليصلون سريعا لوجهتهم، وأحيانا تريد الفتيات القيام بنفس الفعل، وتجربة تلك الوسيلة، لكن عدة فتيات يتساءلن: "هل يجوز للفتيات ركوب سكوتر خلف شاب"، خاصة مع احتمالية القرب بسبب ضيق المكان.
السؤال رد عليه الشيخ يسري عزام، أحد أئمة الأوقاف لـ"هن"، قائلا إن "القاعدة الشرعية تقول إن ما يرفضه العرف يرفضه الشرع".
وأكد عزام أن ركوب الفتاة خلف شاب على موتوسيكل "حرام شرعا"، ولا يجوز، وهو أمر كذلك يرفضه المجتمع والعرف وليس الشرع فقط، مضيفا: "مينفعش البنت تركب الموتوسيكل ورا شاب متعرفوش، ده ميصحش".
وأوضح أنه حتى في حالة وضعت الفتاة حواجز بينها وبين الشاب على الموتوسيكل مثل "الشنطة"، أو أي حاجز آخر، يعتبر حرام أيضا وأمرا مرفوض وغير مستحب.
كانت هذه تفاصيل خبر يسري عزام عن ركوب الفتاة "موتوسيكل" خلف شاب: حرام شرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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