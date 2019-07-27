شنط باللون الأبيض موضة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 01:31 مساءً - عادت صيحة الشنطة البيضاء هذا الموسم بالتزامن مع انتشار موضة الحذاء الأبيض. وتتحول الشنطة البيضاءإلى اكسسوار أساسي يمكننا تنسيقه مع مختلف الأزياء والألوان على مدار اليوم.

اختار المصممون العالميون الشنطة البيضاء في عروضهم الأخيرة الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019. كما أطلقت معظم دور الأزياء الحقائب بمختلف تصميماتها وقصاتها وأحجامها باللون الأبيض، ما يدل على أنّ هذا اللون هو من أكثر الألوان رواجًا في ما يتعلق بالحقائب.

Prada

إليكِ أحدث الموديلات أنتقي منها ما يجمّل اطلالتكِ.

- جربي تزيين العبايات الملونة الفاتحة بشنطة خصر بيضاء، مثل التصميم الموقع من فندي Fendi لتحصلي على لوك شرقي بلمسه عصرية، تواكبين بها جديد الموضة العالمية.

Moschino

- تبقى حقائب الكتف ذات الحجم الكبير نسبيًّا هى الخيار العملي والأنيق الذي يمكنكِ التوجه به إلى مختلف المناسبات النهارية والمسائية، لذا ننصحكِ بإلقاء نظرة على القطع الموقعة من غوتشي Gucci، ميو ميو MiuMiu وتودزTod’s.



- الجئي إلى الحقائب الـ Tote من توقيع MSGM، Aigner وتودز Tod’s لتكمل اطلالتكِ الكلاسيكية بالبدلات الرسمية، أو لتزيين بليزر ملون والجينز لاطلالة كاجوال مميزة.

- خصّص بعض الماركات قسمًا من مجموعاتها للحقائب الدلو، فزينت اطلالات عارضات بروينزا شولرProenzaSchoulerوغابرييل كولانجيلو Gabriele Colangelo، اعتمديها مع الفساتين الصيفية الفضفاضة والملونة لاطلالة مرحة تناسب العطلات.

MSGM

تنسيق الحقيبة البيضاء



مع الألوان الزاهية: نسِّقي فستانًا أزرق من دون أكمام ماكسي، ذا قماشةٍ من الحرير مع شنطة بيضاء، انتعلي حذاءً ذا لونٍ حيادي مع أحزمة، وبكعب عالٍ لكي تُبقي التركيز على فستانكِ وحقيبتكِ واستمتعي بطلةٍ مذهلة ..

مع الأسود بالكامل: وقد تضيعين في الخيارات لأنّ كل الألوان تتناسب والأسود، بدلًا من أن تقرري لون الحقيبة، انتقي الطلة المتناقضة حيث يتلاقى الأسود مع الأبيض، بانتقاء شنطة بيضاء صغيرة، ضعي أحمر شفاه باللون الزهري وانتعلي حذاءً أحمر، وكوني ملكة الأناقة ..

مع النقوش الملونة: تخيّلي فستانًا ذا ألوانٍ متعددة، مع خلفيةٍ بيضاء ونقوش تملأه بالألوان الأزرق والفوشيا والأصفر، خذي الأبيض من فستانكِ بدلًا من الألوان الأُخرى، فـ الشنطة البيضاء ستمتزج مع الطلة بجمال فائق وتبقى النقوش هي مركز الاهتمام.

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