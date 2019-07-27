شنط يد للقصيرات لكشخة عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 01:31 مساءً - شنطة اليد من الاكسسوارات الأساسية للأناقة والأنوثة، ليس فقط لأنها تضفي سحرًا وجاذبية على شخصية من ترتديها، بل لأنّ حقيبة اليد أيضًا لها استعمالاتها المفيدة في حمل الأشياء التي تستعملها المرأة في حياتها اليومية.

يشكل اقتناء شنط اليد، هوسًا لدى الكثيرات، وهو أمر يدركه أشهر المصممين، لذا حرصوا على تقديم موديلات منوعة ضمن مجموعاتهم الجديدة للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2019، ألقي نظرة سريعة عليها واختاري منها ما يتمّم كشخة عيد الأضحى.

Prada



وعند اختيار حقيبة اليد العصرية، اِبحثي عن الموديل والستايل الذي يناسب شكل جسمكِ، والغرض الذي تريدينها من أجله. فالمرأة القصيرة يناسبها جدًّا شنط اليد المحددة الشكل بزوايا، كالحقائب التي على شكل مربع أو مستطيل.

Moschino









أحدث موديلات شنط اليد لكشخة العيد

- تتميز صيحات شنط اليد هذا الموسم بجرأة الألوان فهي من الأحمر الصارخ، والفوشيا والجملي المائل للبرتقالي، على إبداعات ماركات شهيرة مثل MSGM، وفيرساتشي Versace وجورجيو أرماني Giorgio Armani، اِحرصي على تنسيقها مع ألوان حيادية كالأبيض حتى لا تبالغي باطلالتِك.

- يبدو أنّ الحقائب المزودة بيد قصيرة ستكون نجمة هذا الصيف بلا منازع، وهي من أنسب الموديلات التي نرشحها لقصيرات القامة، لا سيّما الشنط التي رصدناها لدى مارك جاكوبس Marc Jacobs، وموسكينوMoschinoو MSGM.

MSGM



- اِلجئي إلى شنط الكتف Shoulder bags المزودة بسلسال معدني أو حزام جلد قصير لتُظهري طول قامتِك، وتجدينها لدى برادا Prada، وبربري Burberry وفنديFendi.

- لن تستطيعي هذا الصيف أن تتجاهلي أحد أبرز اتجاهات الموسم والمتمثلة في شنط اليد المصممة بطبعات جلود الحيوانات كما في تصميمات تودزTod’sو أنطونيو ماراس Antonio Marras، أختاري القطع المزينة بطبعات ناعمة حتى لا تطغى على مظهركِ، وتُظهركِ بقامة أقصر ممّا أنتِ عليه.

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