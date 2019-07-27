أسماء لمنور تعلن انفصالها: نعم خلعت زوجي

للمرة الأولى، أعلنت المطربة المغربية أسماء لمنور، عن انفصالها عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي.

ففي لقائها مع الإعلامي نيشان في برنامجه "توأم روحي" المذاع على قناة "بين دراما"، أوضحت أنها انفصلت عن زوجها عن طريق الخلع، لذلك فهي لم تتعرض للانكسار: "لم يحدث الانكسار.. ليست مسألة قوة لكن وصلت لمرحلة شعرت أنه ليس هذا ما كنت أبحث عنه.. الأهم بالنسبة لي هو أنني مستمتعة بحياتي ومعنديش مشكلة في لقب مطلقة أو منفصلة.. أنا سعيدة ومرتاحة".

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وتابعت المطربة المغربية أنها تقوم بدور الأم والأب معًا، لأجل طفلها فهو لم يسأل عن والده عصام الشرايطي، وأطلقت على نفسها لقب "مابا" الذي يجمع بين كلمتي "ماما وبابا".

ويذكر أن أسماء المنور وعصام الشرايطي تزوجا عام 2008، وأنجبا طفلًا، ولم تكشف أسماء لمنور عن أسباب الانفصال أو الوقت الذي وقع خلاله.

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