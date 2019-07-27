بالفيديو والصور.. لحظة دهس طفلة داخل صندوق كرتوني بالصين

رصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع الصينية، طفلة صغيرة تلعب في صندوق من الكرتون، حيث تركها والدها وحيدة قبل أن تأتي سيارة وتدهسها.

ولم ينتبه الرجل داخل السيارة بوجود طفلة داخل الصندوق، فقام بدهسها ثم انتبه بعد ذلك لصراخ الفتاة.

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ويبلغ عمر الفتاة 6 سنوات كما ذكر موقع "روسيا اليوم"، ولم تصب الطفلة بأي كسور في الجسم، ولكنها تدخل في غيبوبة بين الوقت والآخر.

وتخضع الطفلة الآن لحصص العلاج النفسي، بسبب الحادث الذى تعرضت له.

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