"إسراء" تطلب الخلع: "على موبايله صور ستات مش كويسة"

"بيحب الرمرمة في الستات وكل يوم أشوف على تليفونه بلاوي، الستات كانت بتبعته على الفيس بوك صورهم عريانين".. بهذه الكلمات بدأت "إسراء" صاحبة الـ 28 عاما، تفاصيل طلبها الخلع من زوجها، الذي لم يمضي سوى 11 شهرا على زواجها منه، حتى أقامت "إسراء" دعوى الخلع بمحكمة الأسرة في الزنانيري، ضد زوجها لعدم تقبلها سلوكياته التي وصفتها "بالرمرمة".

قالت إسراء لـ"الوطن": "لم أكن على معرفة مسبقة به وتقدم لخطبتي، وكان بالنسبة لي عريس مناسب، أوضاعه المادية متيسرة، ولديه الشغل الخاص به، اتخطبنا 6 شهور كان جهز شقته وأنا جهزت نفسي، وتجوزنا على طول، في أول الجواز كان عادي ومش باين عليه أي حاجه بعد كده اكتشفت كل علاقاته والغريبة، وإن كلهم ستات بيئة تحسيهم جاين من الشارع، يا ريته كان بيستنضف ولا بيخوني مع واحدة أحسن مني، كنت قولت ضعف قدام جمالها، إنما فيهم الرقاصة واللي بتبيع خضار، وواحدة مرات صاحب السوبر ماركت اللي تحت البيت، يعني مش مكفيه واحدة ولا اتنين، وكمان كان يعرفهم من قبل الجواز، ومكنش باين عليه أنه كدا خالص كل الناس كانت بتحلف بأخلاقه".

قررت إسراء أن تشتكيه إلى والدته والتي جاء ردها صاعق حيث قالت: "سبيه يعيش حياته ويجرب، مش فالأخر بيرجعلك أنتي ويبات في حضنك، خليكي ست عاقلة وحافظي علي بيتك متخربيش على نفسك، كل الرجالة كدا والآخر بيعرف أنه ملوش إلا مراته وأم عياله"؛ فتركت البيت وذهبت إلي بيت أهلي بعد أن رفض فكرة الطلاق فلجأت للخلع.

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