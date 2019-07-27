بين اللؤلؤي والذهبي.. "الخلخال" موضة صيف 2019

الخلخال من الإكسسوارت التي تضيف رونقًا "كاجوال" وأنيقًا على الملابس، ولا تكتمل موضة الصيف، أو لوك الساحل، وحتى الخروجات الليل دون إضافة خلخال يليق بتلك الملابس.

وبين الذهبي، والفضي والؤلؤي، قدمت مجلة "إل" المتخصصة في الموضة والمرأة، عدد من الستايلات التي يمكنك الاختيار من بينها، وكذلك يمكّن أنَّ تستوحي منها أفكارًا لارتداء الخلخال.

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ويليق الخلخال الملون، والذي له لؤلؤ بالشاطئ والمايو وملابس البحر، بينما الذهبي العريض ووذا الفصوص، والذي له لعب كبيرة بالسهرات والخروجات المسائية، ويمكن كذلك توفيق الخلخال حسب ألوان الملابس.

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