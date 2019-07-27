هل تعاني من انتفاخ القدمين؟.. تعرف على الأسباب والحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد يكون من بين المشاكل الصحية التي يمكن أن يتعرض لها المرء في الصيف هي انتفاخ القدمين

وفقاً للطبيبة إيما ماكوناتشي، فإن انتفاخ القدمين في الصيف يتعلق بإمدادات الدم، فمع ارتفاع حرارة أجسامنا، يزداد تدفق الدم للجلد، مما يؤدي إلى خروج السائل من أوعيتنا إلى الأنسجة المحيطة. وبما أن القدم والكاحل هما أدنى نقطة في الجسم، فإن تراكم السوائل يكون أكثر وضوحاً فيهما، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع "ميترو" الإلكتروني.

Advertisements

وعندما يتراكم السائل، يمكن أن تصبح أحذيتيك الصيفية المفضلة غير مناسبة لقدميك، ويتسبب ارتداؤها بمشاكل صحية للقدمين.

وتنصح إيما بشرب الكثير من السوائل لترطيب الجسم، وممارسة تمارين بسيطة في الكاحل والقدمين مثل تحريك القدمين بطريقة دائرية عشر مرات في أوقات متعدد طوال اليوم، وذلك لتحريك السوائل المتراكمة في القدمين والتخلص منها.

كما نصحت إيما بالاستلقاء ورفع القدمين للتخلص من السوائل، إضافة إلى تدليكهما أو نقعهما في ماء ساخن.