طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة

التشيز كيك من الحلويات المفضلة لدى أغلب الأشخاص، يحبها الصغار والكبار، كما أنها غالبًا تكون باهظة الثمن في الأسواق، يمكنك الآن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة.

مكونات التشيز كيك

كوب ونصف بسكويت مفروم ناعم

بيضة

ثلاثة أرباع كوب حليب

ملعقتين دقيق

زبدة حسب الاحتياج

نصف كوب سكر

ملعقة قشر ليمون

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نصف كوب جيلي فراولة دافئ

كوب فراولة

8 قطع جبنة كريمي

طريقة عمل التشيز كيك

نضع البسكويت مع قليل من الزبدة حتى يصبحوا خليطا متماسكا ثم نضعه في صينية.

نضع الحليب والبيض والجبنة والسكر والدقيق والليمون في الخلاط إلى أن تصبح مزيجا واحدا.

نضع ذلك على البسكويت وتدخل الصينية الفرن درجة حرارة متوسطة من 30 إلى 40 دقيقة، ثم نتركها لتبرد تمامًا.

يتم وضع الجيلي عليها ثم تترك في الثلاجة لتبرد.

تزين بالفراولة حسب الرغبة قبل التقديم.

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