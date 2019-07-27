احتباس البول واحد من الأمراض المزعجة التي تصيب السيدات عقب إجراء العمليات الجراحية أو عمليات الولادة، وهو عدم القدرة على التبول بصورة طبيعية رغم امتلاء المثانة، كما يصاب بعض الرجال أيضًا بعد تقدم العُمر بسبب تضخم البروستاتا.

ويرصد "هن" أعراض احتباس البول، بحسب "Mayo Clinic"

أعراض احتباس البول

صعوبة التبول على الرغم من الرغبة والحاجة القويّة إلى التبول.

تحوّل لون البول إلى الون الأحمر، أو ميلانه للحمرة قليلاً.

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زيادة الرغبة في التبول، حيث يتكرر ذلك في فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك فإن كمية البول التي يتم إخراجها في المرة الواحدة قليلة جداً.

الشعور بحرقة كبيرة وألم شديد خلال التبول.

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