طريقة عمل مكرونة بالجمبري

حضري لأطفالك المكرونة بالجمبري، الغنية بالفسفور والكالسيوم، وقدميها مع البطاطس المحمرة، والعصائر الطبيعية. وإليكِ طريقة تحضيرها بخطوات الشيف شربيني مكونات مكرونة بالجمبري مكرونة جمبري بصل ثوم فلفل ألوان ملح فلفل أعشاب Advertisements كريمة لباني زيت ذرة طريقة تحضير مكرونة بالجمبري اسلقي المكرونة أولاً، وصفيها من الماء. شوحي الجمبري بالزيت. قومي بفرم الثوم والبصل، ثم شوحيهما في الزيت، مع الأعشاب. أضيفي الجمبري ثم المكرونة المسلوقة والفلفل الألوان والكريمة اللباني وقلبيها قليلا على النار ثم قدميها. ​

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