طريقة عمل محشي المانجو

المانجو من أكثر الأكلات الصيفية التي يفضلها المصريون، لذا قرر "علي هلال" نقل تجربة المانجو المحشية أرز من بانكوك إلى مصر، وهي أكلة حلوة، تختلف عن المحشي الحادق، وطريقتها كالتالي: المكونات مانجو أرز طريقة التحضير تفتح المانجو من أعلى فتحة صغيرة. Advertisements تخلى المانجو من البذر. يطهى الأرز على البخار دون إضافات ليصبح أرز مسلوق. تحشي حبات المانجو بالأرز المطهو. خلال أكل المانجو، تضغط من أسفل لتخلط بالأرز. يقول على عن طعمها إنه أفضل من الأرز باللبن، وشارك تجربته مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ​

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