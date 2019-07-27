أزهري عن ركوب الفتاة "موتوسيكل" خلف شاب: حرام شرعا

انتشرت في الآونة الأخيرة وسيلة مواصلات جديدة وهي الـ"سكوتر"، تقدمها شركات النقل الخاصة المختلفة، وتعد إحدى أسرع وسائل التوصيل وأسهلها وأكثرها توفيرا، بين نظيراتها.

ويلجأ الشباب عادة لركوب الـ "سكوتر" أو الـ"موتوسيكل" ليصلون سريعا لوجهتهم، وأحيانا تريد الفتيات القيام بنفس الفعل، وتجربة تلك الوسيلة، لكن عدة فتيات يتساءلن: "هل يجوز للفتيات ركوب سكوتر خلف شاب"، خاصة مع احتمالية القرب بسبب ضيق المكان.

السؤال رد عليه الشيخ الدكتور يسري عزام، أحد علماء الأزهر الشريف لـ"هن"، قائلا إن "القاعدة الشرعية تقول إن ما يرفضه العرف يرفضه الشرع".

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وأكد عزام أن ركوب الفتاة خلف شاب على موتوسيكل "حرام شرعا"، ولا يجوز، وهو أمر كذلك يرفضه المجتمع والعرف وليس الشرع فقط، مضيفا: "مينفعش البنت تركب الموتوسيكل ورا شاب متعرفوش، ده ميصحش".

وأوضح أنه حتى في حالة وضعت الفتاة حواجز بينها وبين الشاب على الموتوسيكل مثل "الشنطة"، أو أي حاجز آخر، يعتبر حرام أيضا وأمرا مرفوض وغير مستحب.

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