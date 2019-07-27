هبة السيسي تخرجُ عن المألوف بإطلالتها في حفل زفافها

وسط حضور عددٍ من أصدقائها المُقرّبين وبعض نجوم الفن، احتفلت الفنانة هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة بزفافها على باسل أمين، وأُقيم الحفل على شاطئ تراسينا مارسيليا بيتش 4 في الساحل الشمالي بالقاهرة.

وجاءت إطلالة ملكة جمال مصر في الحفل بشكل مختلف عمّا هو معتاد في مثل هذه المناسبات حيث ارتدت فستانًا قصيرًا ذا لون فضيّ من تصميم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، فيما كان لها إطلالة ثانية بفستان ذي لون فضيّ أيضًا لكنه طويل.

فيما ارتدى الحضور ملابس باللون الأبيض، ويبدو أن هذا كان متفقًا عليه مع حضور حفلها ولذلك تم الزفاف بحضور المقرّبين منها.

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وكان من بين المشاركين لهبة السيسي في فرحتها من النجوم، المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ومنة فضالي ونرمين ماهر وزوجها ورامي وحيد وأحمد فريد.

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كما حضر الدكتور هاني أبو النجا طليق الفنانة المصرية نيللي كريم وإنجي شرف وخبيرة التجميل إيمان العبد، وإيناس وسوار النجار وأحمد عبد الله محمود والإعلامي ممدوح موسى والإعلامي حازم الكاديكي وحرمه ورجل الأعمال عمر المهندس وإلهام المهندس شقيقا الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

يُذكر أن هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة احتفلت بعقد قرانها على باسل الأمين في دار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من نجوم الفن.

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