زوجة علي ربيع تتحدث عن فشل علاقتهما الزوجية.. وتؤكد: "نفسي ألبس الحجاب"

قررت ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، الخروج عن صمتها والحديث عن أزمة زواجها التي انتهت بالانفصال، بعدما اتهمته بالتعدي عليها، وأشارت إلى أن والدته سبب الخلافات بينهما، وذلك عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تلقت "ندى" عِدة أسئلة، عبر حسابها، كان أبرزها: "ناوية تتزوجي مرة ثانية، ولا خلاص كدة؟"، لترد: "الله أعلم".

كما تلقت سؤالا آخر عن نجاحها وسعادتها عقب فشل حياتها الزوجية، لترد ندى: "مش معنى إننا نقع يبقى نموت، لازم نقوم تاني.. نحاول من أول وجديد اللي فات درس مش نهاية".

وتساءلت ثالثة: "مش بتفكري تلبسي الحجاب"، لترد الأخيرة: "أكيد نفسي أدعولي".

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ندى تتحدث عن الزواج من قبل

كانت ندى شاركت متابعيها، مؤخرًا بصورة جديدة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، أظهرت اختبار "ساخر" يوضح مسار حياتها خلال السنوات المقبلة، وجاءت الصور بأنها العام المُقبل ستكون متزوجة، فضلًا عن إنجابها في 2020، الأمر الذي علقت عليه، قائلة: "أنا موافقة".

ندى تنفصل عن ربيع بسبب والدته

يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

والدة زوجة ربيع تكشف التفاصيل

كانت والدة ندى أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".

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