البنطلونات الفضفاضة ستحلّ مكان الجينز في مدرجات خريف وشتاء 2020

تعدُ سراويل الجينز من أبرزِ القطع الأساسية الحاضرة بقوة في خزانة ملابس كل شخص، لذلك من الصعب التخلّي عنها بشكلِ كلي أو استبدالها بعنصرٍ آخر، لكن مدرجات خريف وشتاء 2019، ستجعلك تعيدين التفكير بجديةٍ في استبدال هذا النمط الكلاسيكي من البنطلون.

شهدت عروض خريف 2019، لأبرز الماركات التجارية أمثال: "كلوي" و"فالنتينو" و"ماكس مارا" و"شانيل" و"زيمرمان" و"نينا ريتشي"، ظهور أحد أكبر اتجاهات السراويل وبالتحديد السراويل الطويلة جدًا والفضفاضة، والتي تتميز بأناقةٍ وبخصرٍ عالِ وخياطةٍ راقية تبدو وكأنها صنعت للمرأة العاملة العصرية.

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ويمكن تنسيق هذه السراويل الحريريةِ المتدفقة مع بلوزاتٍ أنثويةٍ جميلة، أو مع بلوزاتٍ كبيرة الحجم، أو حتى مع سترات بلايزر مطابقة كجزءِ من البدلة الرسمية، وما عليكِ سوى إضافة الكعب أو أحذيةِ رياضية للحصول على الإطلالة المثالية، ومن الآمن القول بأنَّ هذه الأنماط الجديدة هي الأكثر أناقةً وجاذبية، لذلك من المتوقع رؤيتها بكثرةٍ في كل مكان هذا الخريف.

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