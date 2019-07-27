كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار بتألقها بإطلالتين باهرتين بأجمل فساتين السهرة

خطفت النجمة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones الأنظار بتألقها هذا الأسبوع بإطلالتين باهرتين وساحرتين مع تمايلها بأجمل فساتين السهرة الفاخرة والملونة، واللافت اختيارها صيحات عصرية بلونين مختلفين لا يمكن إلا ان نتحدث عنها.

انطلاقاً من هنا، واكبي من خلال الصور إطلالات النجمة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones واختاري أي تصميم أعجبك أكثر.

كاثرين زيتا جونز بفستان أحمر

نجحت النجمة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones في خطف الأنظار باختيارها فستان سهرة فاخر باللون الأحمر مع القماش الحريري والقصة التي تتسع من ناحية الركبة نزولاً الى الأسفل، فأتى هذا التصميم ملفتاً مع القصة الراقية والهندسية من جهة الصدر بخطوط غير مستقيمة، ولم تتخلى عن قصة الكتف الواحد العريض مع القماش المنسدل من جهة واحدة، كما نسّقت هذا الفستان مع شنطة الكلتش الحمراء العريضة والحبيبات الكريستالية البارزة من الأمام.

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كاثرين زيتا جونز بفستان فوشيا

وفي إطلالة ثانية لها، اختارت النجمة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones فستان ضيق باللون الفوشيا، مع القصة التي تتخطى حدود الركبة، فبدى ساحراً عليها مع قصة الكتف الواحد وطبقات الأقمشة العريضة المثنية والمنسدلة خلف الأكتاف بشكل منسدل، وفي هذه الإطلالة أيضاً لم تتخلى كاثرين عن شنطة الكلتش الفاخرة باللون البيج ونسّقت معها الحذاء الكلاسيكي ذات الكعب العالي والجريء الذي اعتدنا عليه بأسلوب جلدي لماع.

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