كم كوب من الحليب يحتاجه طفلك يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يختلف عدد أكواب الحليب التي يحتاجها الطفل يومياً حسب عُمره، فالمقدار يتزايد من مرحلة ما قبل المدرسة ليصل الذروة مع المراهقة. وتوجد عدة طرق ليحصل الطفل على الكالسيوم المطلوب لنمو العظام والأسنان، أهمها الحليب الحيواني، إلى جانب طرق أخرى كالحليب النباتي أو المكملات، حسب ما جاء في "24 الإماراتي".

يحتاج الطفل بين عُمر سنتين و3 سنوات إلى كوبين من الحليب يومياً.

- وخلال المرحلة بين 4 و8 سنوات يحتاج الطفل إلى 2.5 كوب من الحليب كل يوم.

- وترتفع حصة الحليب اليومية التي يحتاجها الطفل بين عُمر 9 و18 سنة إلى 3 أكواب يومية.

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- ولا ينبغي للطفل أن يتناول حليباً كامل الدسم بعد بلوغه سنتين، وإنما الحليب قليل الدسم فقط.

- إذا كان طفلك لا يحب الحليب يمكنه أن يحصل على حصة مقدارها 28 جراماً من الجبن كبديل لكل كوب من الحليب.

- على الأبوين الاهتمام بتناول الطفل الحليب أو بدائله، لأن طفلة من بين كل 10 فتيات تحصل على احتياجاتها الكاملة من الكالسيوم خلال المرحلة بين 9 و13 سنة، وطفل من بين كل 4 ذكور يحصل على احتياجاته من الكالسيوم خلال المرحلة العُمرية نفسها.

- من الضروري أن يتذكّر الأبوان أن الطفل بحاجة خلال سنوات طفولته الأولى إلى الماء والحليب فقط، وليس العصائر بما في ذلك الطبيعية منها، فالأفضل أن يأكل الفواكه.