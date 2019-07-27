قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل فراخ سويت اند ساور، من خلال برنامجها "حلو وحادق"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل فراخ سويت اند ساور 4 صدور دجاج. 3 حبات فلفل ألوان. فلفل أخضر. كوب كومبوت أناناس. نصف كوب عصير أناناس. نصف كوب بصل أخضر. ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة جنزبيل مفروم. 3 ملعقة كبيرة خل أبيض. مرقة (حسب الاحتياج). Advertisements ملعقة كبيرة نشا أو أكثر. ملح. فلفل أسود. أرز أبيض جاهز. طريقة عمل فراخ سويت اند ساور تشوح قطع الدجاج في الزيت وتقلب جيدًا حتى تصل إلى اللون الذهبي. يضاف عليها قطع الفلفل الالوان والفلفل الأخضر. يضاف الملح ورشة من الفلفل الأسود والجنزبيل المفروم. يضاف الخل والنشا ونستمر في التقليب. يضاف قطع الأناناس وعصير الأناناس وحلقات البصل الأخضر، ونقلب جيدا ونضيف مرقة حسب الاحتياج. يترك الخليط حتى تمتزج كل المكونات ويقدم مع الأرز الأبيض. ​

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