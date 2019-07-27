أعراض الفشل الكلوي

عادة ما يعاني الشخص المصاب بـالـ فشل الكلوي من أعراض قليلة للمرض، أحيانا لا تظهر بشكل مباشر، ولكن الأعراض المحتملة لـ مرض الفشل الكلوي تشمل، وفق موقع "هيلث لاين": البول كمية قليل من البول. السوائل يصاب المريض باحتباس السوائل يؤدي إلى تورم في الأطراف. الساق يشعر المريض بغليان الساقين والكاحلين والقدمين نتيجة احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين في التخلص من هدر المياه. التنفس يحدث عادة ضيق في التنفس غير مفسر. Advertisements النعاس يصاب المريض بمتلازمة النوم المفرط أو التعب. غثيان يصبح الغثيان مستمر. الصدر يشعر المريض بألم أو ضغط في الصدركالنوبات. غيبوبة يدخل المريض في مراحل المرض المتقدمة في غيبوبة. ​

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