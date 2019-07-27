طريقة عمل الكريب الحلو بالشيكولاتة والفواكه

يُعد الكريب الحلو من الأكلات المميزة لدى الكبار والأطفال، لهذا يقدم لكِ موقع "هن" طريقة سهلة ومميزة لعمل الكريب بالشيكولاتة..

المقادير

كوب من اللبن

كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام

بيضة

رشة فانيليا

ملعقة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

قطع من الفواكه المفضلة لديكِ، على سبيل المثال الموز أو الفراولة

شوكولاتة بيضاء مذابة للتزين، ونوتيلا

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طريقة التحضير

- للحصول على الشوكولاتة المذابة، نضع قطع الشيكولاتة في طبق على حمام مائي ساخن حتى تمام الزوبان.

- نضع جميع المقادير السابقة في الخلاط ونضربها جيدا حتى تمام التجانس.

- نضع طاسة غير قابلة للالتصاق، على سبيل المثال يمكن استخدام طاسة من التيفال ونسخنها جيدا ثم ندهنها بقليل من الزيت ونسكب مقدارا بسيطا من الخليط ونلف الطاسة جيدا حتى نحصل على دائرة ثم نقلبه على الوجه الآخر لمدة دقيقة ونخرجه على طبق ونعيد نفس الخطوات حتى الانتهاء من الكمية.

- نجهز النوتيلا ونقطع الفواكه حسب الرغبة والشوكولاتة المذابة.

- نفرد الكريب ونضع النوتيلا فوقها ثم نضيف الفواكه المقطعة مسبقا، ونقفل الكريب على شكل مثلث ونضعه جانبا حتى ننهي الكمية وفي النهاية نقوم بتزيينه بشوكولاتة بيضاء مذابة وقطع الفواكه المعدة سابقا مع النوتيلا.

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