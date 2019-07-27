تعرف على أفضل حدائق الألعاب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلن موقع تريب أدفايزر المختص بالسفر، عن أفضل مدن الملاهي الموجودة في العالم، خلال توزيع جوائز "اختيارات المسافرين" لعام 2019، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وقد حلت في المرتبة الأولى عالمياً حديقة "يونيفرسال آيلاندز" للمغامرات في أورلاندو، في حين تم تصنيف "والت ديزني ماجيك كينجدوم" في المرتبة الثانية. واحتلت حديقتا "يونيفيرسال ستوديوز" في فلوريدا، و "ديزني أنيمال كينجدوم"، المرتبتين الثالثة والرابعة.

أما بالنسبة للحدائق المائية، احتلت حديقة سيام بارك في تينيريفي المرتبة الأولى للسنة السادسة على التوالي. وتشتهر الحديقة بفن العمارة التاليلندية، وأنهارها المتعرجة، وزلاقاتها المتشعبة

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وفي المركز الثاني، جاءت حديقة أطلنطس أدفينتشر واتر بارك في مدينة دبي، والتي تتميز بمساحتها الواسعة التي تبلغ 42 فداناً، وزلاجاتها المائية الكثيرة، وبحيراتها المليئة بأسماك القرش.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت حديقة ويت واتر بارك، التي تقع على ساحل كوينزلاند في أستراليا، والتي يمكن للزوار دخولها بشكل مجاني.أما المركز الرابع فكان من نصيب حديقة "ديزني تايفون لاغون" في فلوريدا، بينما احتلت حديقة "إيكو بارك أريال داجودا" المرتبة الخامسة.

ويعتمد موقع "تريب أدفايزر" في تصنيفه هذا على عاملين أساسيين يتمثلان في نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، وعدد المراجعات التي يدونها المسافرون عن الحدائق كل 12 شهراً.

وبخصوص الألعاب، حصلت لعبة "مغامرات سبايدر مان المدهشة"، وهي لعبة تعتمد على الحركة ثلاثية الأبعاد، على لقب أفضل لعبة، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية