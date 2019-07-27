أعراض الحمى الروماتيزمية وطرق الوقاية منها

تعتبر الحمى الروماتيزمية مرضًا التهابيًا يمكن الإصابة به كإحدى مضاعفات التهاب الحلق العقدي أو الحمى القرمزية في حالة عدم علاجهما على نحو ملائم، وتعتبر أكثر شيوعًا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 15 سنة، على الرغم من أنها قد تصيب الأطفال الأصغر سنًا والبالغين.

ونقلا عن موقع "Mayo Clinic"، يمكن أن تؤدي الحمى الروماتيزمية إلى تلف دائم للقلب، بما في ذلك تلف صمامات القلب وفشل القلب، كما يمكن أن يقلل العلاج الضرر الناتج عن الالتهاب، ويقلل من الألم، ويمنع تكرار الإصابة.

أعراض الحمى الروماتيزمية

حمى.

ألم في المفاصل، يكون أغلب الأحيان في الركبتين، الكعبين، والكوعين.

ألم في مفصل واحد ينتقل منه إلى مفصل آخر.

احمرار المفاصل، سخونتها، أو تورمها.

نتوءات صغيرة غير مؤلمة تحت الجلد.

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ألم في الصدر.

نفخة قلبية.

إرهاق.

طفح جلدي غير مؤلم، مسطح أو ذو بروز بسيط.

حركات جسدية نفضيه لا إرادية، تصيب اليدين والقدمين والوجه.

فعل سلوك مبالغ فيه غير معتاد، كالبكاء أو الضحك غير اللائقين.

طرق الوقاية من الحمى الروماتيزمية

يعد الأسلوب الوحيد للوقاية من الحمى الروماتيزمية هو علاج عدوى الحلق البكتيرية أو "حمى سكارليت" بسرعة باستخدام دورة كاملة من المضادات الحيوية المناسبة.

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