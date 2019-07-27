طريقة عمل شوكولاتة سبريد

الشوكولاتة هي أفضل الحلوى لدى الأطفال وكذلك الكبار، وهي من الحشوات اللذيذة لساندويتش النادي والإفطار والعشاء، ويمكنك تحضير الشوكولاتة سبريد في البيت لتوفير التكاليف. المقادير كوب لين. كوب سكر بودرة. 1/2 كوب كاكاو. 1/2 كوب زيت. طريقة التحضير توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. Advertisements يخلط على الدرجة القصوى لمدة دقيقتين. توضع الشوكولاتة في التلاجة. تصبح جاهزة للفرد بمجرد أن تكتسب درجة حرارة منخفضة. تخزن في الثلاثة، وتستخدم يوميا. يمكن إضافة الفول السوداني و المكسرات إلى الخليط. ​

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