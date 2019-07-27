منها قلة الأكل.. 7 أسباب لا تتوقعها لفشل الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان:

يحاول عدد كبير من الأشخاص فقدان الوزن الزائد عبر اتباع أنظمة صحية غذائية والالتزام بالتمرينات الرياضية الشاقة، لكن في بعض الأحيان يفشلون بالرغم من الالتزام الكامل بخطة إنقاص الوزن.

ويصاب الأشخاص بخيبة الأمل واليأس إذا فشلوا في خسارة الوزن الزائد، خاصةً مع الالتزام بالتعليمات والنصائح التي يعطيها لهم أخصائيو التغذية.

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