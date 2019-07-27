شهيرة بغطاء الرأس في عزاء والدة الفنانة يسرا

غادرت الفنانة المعتزلة شهيرة، عزاء والدة الفنانة يسرا، المقام في مسجد عمر مكرم بوسط البلد. وظهرت الفنانة المعتزلة بغطاء الرأس، حيث وضعت الطرحة على رأسها، دون ارتدائها بشكل كامل. Advertisements وكانت الفنانة المعتزلة أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب ظهورها دون الحجاب. وكان الموت غيَّب سهيلة وهبي عمر، والدة الفنانة يسرا، الأربعاء الماضي، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة لمدة 40 يومًا، وشيعت صلاة الجناة من مسجد السيدة نفيسة، وسط انهيار الفنانة يسرا، فهي ابنتها الوحيدة. ​

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