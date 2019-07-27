الامارات | أفراح الخييلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الخييلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام مبارك بن جرش الخييلي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سعيد الى كريمة مسفر علي مسفر الخييلي، وذلك في قاعة رماح بمدينة العين. وحضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين، ولفيف من الأهل. وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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