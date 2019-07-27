الامارات | فتيات «سجايا».. استعداد لأعلى قمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات «سجايا».. استعداد لأعلى قمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «سجايا»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية، للمنتسبات إلى نادي المغامرة لممارسة الرياضة، تقدمها نخبة من الرياضيين وهواة تسلق الجبال، ممن خاضوا تجارب ناجحة في تسلق قمة كلمنغارو، الواقعة شمال شرق تنزانيا، والتي يبلغ ارتفاعها 5.895 متراً فوق سطح البحر.

يأتي تنظيم هذه اللقاءات، في إطار التحضيرات للرحلة التي تنظمها إلى جبل كلمنغارو لتسع من منتسباتها، دون سن الـ18 سنة، خلال الفترة من 21 حتى 31 من أغسطس المقبل، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب من تسلقوا القمة الأعلى ارتفاعاً في إفريقيا.

جاء اللقاء، أخيراً، مع المنتسبات بحضور الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، الذي شهد عدداً من الفقرات المتنوعة، سلطت الأولى الضوء على رياضة تسلق الجبال والقيادة في الطبيعة، وقدمها سلطان العبيدلي، المتخصص في رياضات تسلق الجبال بمجلس الشارقة الرياضي.

وقدّم ثانية الفقرات، خلال اللقاء، المهندس عدنان عبدالرحمن، المتسلق الإماراتي لقمة كلمنغارو، ضمن الفريق الهندسي لرحلة أبطال المناخ 2017، حيث عرض ملخصاً حول طبيعة الأرض والأجواء المناخية للجبل، فيما ركزت الفقرة الثالثة من اللقاء على أسلوب القيادة في رحلة كلمنغارو، وقدمها فريق من القيادات العسكرية لشرطة أبوظبي، ممن صعدوا قمة الجبل عام 2018.

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وأكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، جدوى هذه اللقاءات التدريبية، ودورها في رفد الفتيات بالأدوات والمعلومات اللازمة بشأن رياضة تسلق الجبال، وأبرز التحديات التي تصاحبها، وكيفية مواجهتها من ناحية أخرى.

وأوضحت القاسمي أن تنظيم سجايا رحلة تسلق جبل كلمنغارو، تأتي استمراراً للرحلات التي نظمتها سابقاً، بغرض زيادة ثقة الفتيات بأنفسهن، وتعزيز مهاراتهن القيادية، بما يتماشى مع استراتيجيات وأهداف المؤسسة المعنية بتنمية مواهبهن في شتى المجالات.

واختتمت الجلسة بورشة تدريبية، تهدف إلى تعريف المنتسبات المشاركات في الرحلة بالأدوات المطلوبة لرحلة كلمنغارو، وعرضها وتوضيح طريقة استخدامها، ويقدمها القادة والمغامرون والرياضيون المشاركون في اللقاء.

وسبقت تنظيم «سجايا فتيات الشارقة» لرحلة كلمنغارو، رحلة نظمتها المؤسسة لفريق ضم 11 فتاة إماراتية من منتسباتها، إلى المملكة المغربية عام 2018، حيث سجلت المنتسبات في رحلتهن إنجازاً كبيراً بتسلقهن جبل توبقال، البالغ ارتفاعه 4167 متراً.