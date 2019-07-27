الامارات | أفراح الغفلي والكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الغفلي والكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سيف بطي عبيد الغفلي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله ثاني إلى كريمة سعيد محمد الملعاي الكتبي. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الليسلي للأفراح في دبي، عدد من الشخصيات والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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