الامارات | رومــا.. رحلة في التاريخ والرفاهية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضم العاصمة الإيطالية روما العديد من المباني المعمارية ذات التاريخ، منها 12 موقعاً أُدرجت في قائمة المواقع التراثية لدى «اليونسكو»، ومنها البانثيون the Pantheon، والمدرج the Coliseum، والمدرجات الإسبانية the Spanish steps، وساحة القديس بطرس St. Peter’s Square، وساحة نافونا Navona Square، وهي الأماكن التي نظراً لكثرة الآثار فيها تُشعر السائح بأنه يسير في داخل التاريخ.

يكمُن السحر الحقيقي في مدينة روما بأنّه يُمكن الانتقال من موقع إلى آخر فيها سيراً على الأقدام، فبعد جولة في البانثيون يُمكن التنزه في ساحة نافونا، والاستمتاع في كامبو دي فيوري Campo De Fiori,، ثم السير على جسر بونتي سيستوPonte Sisto إلى تراستيفيرTrastevere وهو أقدم حي في روما، وستكون المسافة المقطوعة أقل من خمسة كيلومترات، ويمكن السير لمدة 20 دقيقة إضافية للوصول إلى الفاتيكان.

