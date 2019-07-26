رحلة "عمرو" وشقيقته في التصوير مع الفنانين في عزاء والدة يسرا: "أول مرة نشوفهم"

همسات وضحكات وأمنيات طفولية للتصوير مع الفنانين، هكذا بدأت جولة مصطفى عمرو، بصحبة شقيقته الصغرى حبيبة، أمام مسجد عمر مكرم، الذي يقام فيه عزاء والدة الفنانة يسرا.

"مش عارفة ألحق حد.. عارفة مين دي".. على هذا النحو، دار الحوار بين الشقيقين، اللذين حضرا مع أسرتهما للصلاة في مسجد عمر مكرم.

"أول مرة أشوف الفنانين" فرحة انتابت "عمرو"، صاحب الـ11 عاما، برؤية عدد من الفنانين منهم الفنانة نادية الجندي.

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أفلام كثيرة يحب "عمرو" وشقيقته رؤيتها للفنانة يسرا "بنحبها جدا وبنتفرج على أفلامها"، "نفسي أتصور مع كل الفنانين دول" كلمات بسيطة عبر بها "عمرو" عن رغبته في الوقوف لمشاهدة عزاء والدة الفنانة يسرا.

وكان الموت غيَّب سهيلة وهبي عمر، والدة الفنانة يسرا، الأربعاء الماضي، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة لمدة 40 يومًا، وشيعت صلاة الجناة من مسجد السيدة نفيسة، وسط انهيار الفنانة يسرا، التي تُعد ابنتها الوحيدة.

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