طليقة ابن فاروق الفيشاوي تكشف موقفا نادرا مع حفيدته: "كانت مفاجأة مثيرة ليه"

حرصت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على سرد موقف نادر، جمع بين ابنتها، وجدها الراحل، فاروق الفيشاوي، عقب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الحناوي صورة تجمع بين ابنتها "لينا" خلال مرحلة طفولتها، وجدها، خلال تصوير أحد البرامج التلفزيونية، في لبنان، مُعلقة: "عندما طُلب مني إرسال لينا إلى بيروت لمفاجأة جدها في عرض حي.. وكانت هذه مفاجأة مثيرة بالنسبة له".

الحفيدة تغيب عن الجنازة

أوضحت لينا الفيشاوي، سبب عدم حضورها جنازة جدها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي أمس، والتي خرجت من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي، لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين وحتى مدافن الأسرة في محافظة المنوفية.

وكتبت لينا عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي، ده بسبب أن والدي (ربنا يبارك له)، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر لإنجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر"، لافتة إلى حكم المحكمة لصالح والدها أحمد الفيشاوي.

لينا تنعى جدها

نعت لينا الفيشاوي جدها، أمس، بقصيدة نشرتها عبر إنستجرام عبرت فيها عن حزنها الشديد لفقدانها جدها حيث كتبت، "سأشتاق إليك، أتمنى أن تملأ الملائكة زوايا قلبك نعيما، مش عارفة أقول إيه، حتى لو ساعدني 100 شخص إني ألاقي الكلمات المناسبة".

وأكملت: "هتكون في قلبي للأبد، وفي قلبنا كلنا، كل اللي فرحتهم، مشيت بسرعة أوي، بدري جدا على إني أسمع خبر وفاتك، لسه مشوفتش مستقبلي، مقريتش كتاباتي، ولا حضرت حفل تخرجي".

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واختتمت رسالتها: "رغم كل ده عارفة إنك هتكون موجود وتراقبنا من مكانك، أينما كنت، مت بطلا في أحضان بلدك".

من هي لينا الفيشاوي؟

يذكر أن لينا الفيشاوي هي حفيدة فاروق الفيشاوي الوحيدة، من ابنه أحمد، وهي كذلك ابنة هند الحناوي، والتي رفعت قضية إثبات نسب البنت للفنان أحمد الفيشاوي، وحكمت المحكمة بثبوت النسب.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، وشيع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر أمس، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، ونعاه عدد كبير من الفنانين عبر السوشيال ميديا، وحضرت ندى الكامل جنازته بالحجاب، وانهارت فيه هنادي مهنا.

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