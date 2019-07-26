"يديه حول كتفها".. عمرو دياب يشارك دينا الشربيني أحدث أغانيه "بحبه"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة لقطات مصورة للفنان عمرو دياب، خلال تواجده باليونان، لإحياء حفلته الصيفية، بجزيرة "ميكونوس".

وأظهرت اللقطات الهضبة بصحبة الفنانة دينا الشربيني، حيث تألق الثنائي، بأزياء فاتحة اللون، فظهر "دياب" بتيشرت "كت" أبيض اللون، وتألقت الأخيرة بسترة "كت" أيضًا.

وتشارك الثنائي في غناء أحدث أغانيه "بحبه"، ضمن مجموعة من الحضور، وظهر الهضبة وهو يضع يديه حول كتفها.

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وأحيا المطرب عمرو دياب، حفلا غنائيا، بجزيرة "ميكونوس اليونانية"، مساء أمس، حيث قدَّم عددا من أغانيه الشهيرة على مدار مشواره الفني.

وأدى الهضبة أيضا، أحدث أغانيه "بحبه"، والمقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".

كما تداول بعض المقربين من الفنان عمرو دياب، صورة له برفقة الفنانة دينا الشربيني، خلال وجودهما حاليا في دولة اليونان.

يذكر أن الشربيني، ظهرت مؤخرًا بصحبة الهضبة أيضًا، خلال إحيائه لحفل زفاف، بحضور الفنانة السورية أصالة نصري، وابنتها شام الذهبي.

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