بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بزفاف هبة السيسي في الساحل الشمالي

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في الاحتفال بزفاف الفنانة هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة، على باسل أمين وذلك على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

كان ضمن الحضور من الفنانين المنتج محمد علام وحرمه المطربة مروة نصر، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منة فضالي، ألفت عمر، هبة الجبالي، فاطيما خليل، نرمين ماهر وزوجها، رامي غيط، رامي وحيد، أحمد فريد، هاني أبو النجا، إنجي شرف، خبيرة التجميل إيمان العبد، إيناس وسوار النجار، أحمد عبد الله محمود، والإعلامي ممدوح موسى والإعلامي حازم الكاديكي وحرمه ورجل الأعمال عمر المهندس وإلهام المهندس شقيقا الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وغيرهم من الأصدقاء المقربين ممن شاركوا العروسين وصلات الرقص المتتالية على أغاني dj خالد عبدالرحمن التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

تألقت العروس هبة السيسي بفستاني زفاف خطفا الأنظار من تصميم العالمي هاني البحيري وارتدتهما خلال الحفل، حيث كان الأول طويل والآخر قصير يتماشي مع أجواء الشاطئ.

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