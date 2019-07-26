في عيد الأضحي..أبرز عروض الفنادق في شرم الشيخ والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سيمة عبد الهادي

ينتظر كثيرون خصوصا هواه السفر، عطلة عيد الأضحى لقضاء إجازة مميزة على البحر في ظل الأجواء الحارة، وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة بأرخص أسعار الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ.

-فندق سفينكس أكوا بارك بيتش ريزورت

مصنف من الفنادق صاحبة الـ4 نجوم، ويقدم بعض العروض خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ويتسم هذا الفندق بإطلالة مميزة في الصف الأول على شاطئ رملي في الغردقة.

يبلغ تكلفة عروض رحلات هذا الفندق خلال عطلة عيد الأضحى 3000 ألف جنيهًا للفرد الواحد شاملة الانتقالات، بجانب جميع الوجبات، وذلك لمدة 4 ليالي و3 أيام.

-فندق باراديس جولدن اكوا بارك سيتي في الغردقة

من الفنادق ذات لـ 5 نجوم، إذ يحتوي على أكوابارك عملاق يتناسب مع الكبار والصغار، وهو ما يضفي على الرحلة مزيدا من السعادة والبهجة،

ويبلغ سعر الفندق 3300 جنيهًا، خلال فترة العيد رحلة شاملة الانتقالات لمدة 4 أيام، بجانب الوجبات الثلاث.

-فندق هاواي ريفيرا كلوب اكوا بارك في الغردقة

يتميز هذا الفندق بكونه صاحب تصنيف الـ 4 نجوم، صف ثاني من الشاطئ الرملي، كما أنه يتضمن أكوا بارك وأماكن ترفيهية خاصة بالعائلات.

سعر الفندق 2000 جنيه للفرد في الغرف المزدوجة والثلاثية، لإقامة تشمل 4 أيام لـ 3 ليالي بالوجبات والمشروبات.

-فندق هاواي لو جاردن اكوا بارك ريزورت في الغردقة

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فندق ذات 5 نجوم يتضمن أكوا بارك عملاق يناسب كافة الأعمار، بجانب العديد من العروض الترفيهية الأخرى.

تبلغ تكلفة الرحلة لإقامة 4 أيام و3 ليالي 2500 جنيهًا للفرد في الغرفة المزدوجة.

-فندق ريجينا سويس ان ريزورت في الغردقة

تصل تكلفة عرض رحلة عطلة عيد الأضحى المبارك إلى 2625 جنيها شاملة الانتقالات والوجبات، كما يتضمن ذلك الاستمتاع باكوا بارك ضخم وشاطئ رملي.

-فندق كينج توت اكوا بارك بيتش ريزورت في الغردقة

سعر تكلفة رحلة عيد الأضحى بهذا الفندق تبدأ من 2700 جنيهًا، تشمل الانتقالات والوجبات لمدة 4 أيام و3 ليالي في غرفة مزدوجة.

-فندق كورال بيتش ريزورت تيران في شرم الشيخ

يحتوي على عدد كبير من حمامات السباحة التي تطل عليها مباشرة كافة غرف الفندق، كما يقيم حفلات صباحية ومسائية وعروض شعبية، فضلا عن عروض أنيميشن للكبار والصغار.

ويبلغ تكلفة الرحلة 2400 جنيهًا شاملة الوجبات والمشروبات والـ "سناكس"، لمدة 4 أيام و3 ليالي للفرد الواحد.

-فندق تي كونتيننتال بلازا اكوا بارك بيتش في شرم الشيخ

من الفنادق 5 نجوم التي تحتوي على شاطئ رملي، كما يتضمن اكوا بارك، وحفلات صباحية ومسائية، فضلا عن العروض الشعبية، بتكلفة 2800 جنيهًا للفرد شاملة الوجبات والمشروبات، لمدة 4 أيام و3 ليالي.