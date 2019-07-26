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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آيه شطوري:
لم يعد المناكير مجرد اعتماد لون واحد، بل باتت جزءاً هامًا في إطلالة العديد من النساء اليومية، ويتنافس خبراء المكياج والتجميل في تصميمها أشكال غير تقليدية، وأبرزها استخدام الملصقات، حسب ما جاء في موقع "cosmopolitan":
لعبة (x-o):
انتشر مؤخرا استيكر على شكل(x-o) والذي يعتبر الأبرز لصيف 2019، خاصة الألوان الفضية والبيضاء.
-ملصقات على شكل ريشة:
من أكثر الملصقات التي حازت علي نسبة أعجاب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن ريشة من ريش الحمام والدجاج.
-ملصقات على شكل ايموجي:
اعتمدت بعض النساء ملصقات وتعبيرات الدردشة على السوشيال ميديا كنوع جديد من ملصقات الأظافر التي توضع وتزال بسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها ريش الحمام.. أبرز صيحات المناكير لصيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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